وزارة التعليم السعودية تُحدد شروط نقل الإداريين وتغيير المسمي الوظيفي

حددت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية شروط نقل الموظفين والإداريين بين مختلف إدارات التعليم، كما كشفت الوزارة عن الشروط الواجب توافرها فى تغيير المسمي الوظيفي للعام الدراسي الحالي 1442 هجرية، وقد اشترطت وزارة التعليم فيما يخص وظائف المستودعات المالية أن يكون الموظف مزاول للعمل فعلياً على أن يرفق الموظف خطاب حديث ومعتمد من الرئيس المباشر له بانه ما زال قائماً على رأس العمل حتى تاريخه. شروط نقل الإداريين وتغيير المسمي الوظيفي كما كشفت وزارة التعليم بأن لا يجوز التقديم على مسمي وظيفي غير مضمن فى التسميات الخاصة بالمرتبة، وأضافت الوزارة بأن فترة التقديم تبدأ فى تاريخ 1 رجب من كل عام هجري وتستمر لمدة شهر كامل، كما أن التقديم يكون إلكترونياً ولن يتم قبول أي طلبات ورقية. وطالبت وزارة التعليم بالمملكة من الإدارات التعليمية إبلاغ منسوبيها بخطوات التقدم لتغيير المسمي الوظيفي والنقل بين الإدارات التعليمية يتم من خلال رفع الطلبات من خلال الخدمة الذاتية فى “نظام فارس” وخلال الفترة المحددة للتقديم. شروط نقل الإداريين وتغيير المسمي الوظيفي المستندات المطلوبة فى نقل الإداريين وتغيير المسمي الوظيفي ونبهت الوزارة بأنه عند رفع طلب النقل بين الإدارات التعليمية أو النقل إلى مسمي وظيفي جديد يتم رفع المستندات على “نظام فارس” بصيغة PDF وأن المستندات المطلوبة هى بيان خدمة حديث التاريخ، والمؤهل الدراسي، وصورة من الهوية الوطنية لجميع طلبات النقل.

ومن ضمن الأوراق المطلوبة والتي أشارت الوزارة إليها ضرورة إرفاق الدورات التدريبية المعتمدة فى الحاسب الآلي لمدة لا تقل عن 6 أشهر وذلك بخصوص وظيفة “مسجل معلومات” أو وظيفة “ناسخ آلة” أو أي وظيفة تتعلق بالحاسب الآلي فى مجال التخصص المتقدم عليه، أو أن يجتاز المتقدم اختبار على النسخ لا يقل عن 35 كلمة فى الدقيقة عن طريق لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء على أن ترفق النتيجة والمادة التى تمت طباعتها على الطلب. الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي و الرصيد بالسجل المدني و (المسجلة أسماءهم) المستندات المطلوبة فى نقل الإداريين وتغيير المسمي الوظيفي الوسوم

حددت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية شروط نقل الموظفين والإداريين بين مختلف إدارات التعليم، كما كشفت الوزارة عن الشروط الواجب توافرها فى تغيير المسمي الوظيفي للعام الدراسي الحالي 1442 هجرية، وقد اشترطت وزارة التعليم فيما يخص وظائف المستودعات المالية أن يكون الموظف مزاول للعمل فعلياً على أن يرفق الموظف خطاب حديث ومعتمد من الرئيس المباشر له بانه ما زال قائماً على رأس العمل حتى تاريخه. شروط نقل الإداريين وتغيير المسمي الوظيفي كما كشفت وزارة التعليم بأن لا يجوز التقديم على مسمي وظيفي غير مضمن فى التسميات الخاصة بالمرتبة، وأضافت الوزارة بأن فترة التقديم تبدأ فى تاريخ 1 رجب من كل عام هجري وتستمر لمدة شهر كامل، كما أن التقديم يكون إلكترونياً ولن يتم قبول أي طلبات ورقية. وطالبت وزارة التعليم بالمملكة من الإدارات التعليمية إبلاغ منسوبيها بخطوات التقدم لتغيير المسمي الوظيفي والنقل بين الإدارات التعليمية يتم من خلال رفع الطلبات من خلال الخدمة الذاتية فى “نظام فارس” وخلال الفترة المحددة للتقديم. شروط نقل الإداريين وتغيير المسمي الوظيفي المستندات المطلوبة فى نقل الإداريين وتغيير المسمي الوظيفي ونبهت الوزارة بأنه عند رفع طلب النقل بين الإدارات التعليمية أو النقل إلى مسمي وظيفي جديد يتم رفع المستندات على “نظام فارس” بصيغة PDF وأن المستندات المطلوبة هى بيان خدمة حديث التاريخ، والمؤهل الدراسي، وصورة من الهوية الوطنية لجميع طلبات النقل.

ومن ضمن الأوراق المطلوبة والتي أشارت الوزارة إليها ضرورة إرفاق الدورات التدريبية المعتمدة فى الحاسب الآلي لمدة لا تقل عن 6 أشهر وذلك بخصوص وظيفة “مسجل معلومات” أو وظيفة “ناسخ آلة” أو أي وظيفة تتعلق بالحاسب الآلي فى مجال التخصص المتقدم عليه، أو أن يجتاز المتقدم اختبار على النسخ لا يقل عن 35 كلمة فى الدقيقة عن طريق لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء على أن ترفق النتيجة والمادة التى تمت طباعتها على الطلب. الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي و الرصيد بالسجل المدني و (المسجلة أسماءهم) المستندات المطلوبة فى نقل الإداريين وتغيير المسمي الوظيفي

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