كيفية شحن جواهر فري فاير مجانا free fire 2021 وكيف تحصل على ملايين الجواهر؟؟

من أبرز مؤشرات البحث هذه الأيام على متصفح جوجل الشهير السؤال عن كيفية شحن جواهر فري فاير مجانا 2021 free fire وما هو موقع شحن جواهر فري فاير id بطريقة مجانية، نظراً أن هذه اللعبة أصبحت من أبرز وأشهر الألعاب الالكترونية على الساحة، وهي واحدة من أشهر ألعاب الرويال باتل التي باتت متواجدة على نطاق واسع للغاية في شتى بقاع العالم، واسمها الأصلي Garena Free Fire، ومن الجدير ذكره أنه تم إطلاقها منذ عام 2017، وتم ازدهارها في عام 2019، ومنذ هذه اللعبة وحققت اللعبة أرباح خيالية قد تجاوزت مليار دولار أمريكي، وتوسعت اللعبة وأتاحت إمكانية للاعب وهو شحن جواهر فري فاير مجانا بأكثر من طريقة.

كيفية شحن جواهر فري فاير مجانا free fire 2021

تمكنت اللعبة من أن تحصل على المركز الأول في الألعاب الأكثر تحميلاً على الأجهزة سواء كانت الأجهزة التي تعمل بنظام الأندرويد أو أجهزة الأيفون، والآن سنوضح لكم خطوات شراء جواهر free fire diamonds مجاناً، وهي كالتالي:-

قم بالدخول إلى متجر شحن فري فاير أي متجر جوجل بلاي، ومن ثم حول الحساب الخاص بك على متجر بلاي إلى حساباً أمريكياً، حتى تستطيع من تجميع النقاط، وهذه النقاط ستضيف لك رصيد مجاني، ومن خلالها تستطيع شحن جواهر فري فاير مجانا 2021.

وعن طريقة تحويل الحساب الخاص بك إلى حساب أمريكي، ادخل على إعدادات المتجر، واختار طريقة الدفع، واضغط على الرمز الخاص بمتصفح جوجل كروم.

اضغط على الإعدادات، وذلك من الثلاثة نقاط الجانبية، ثم اختار اسم البلد “أمريكا”، وإدخال العنوان بالتفصيل والضغط على حفظ.

كيف تشحن الجواهر في لعبة فري فاير عن طريق العملات الذهبية

تتيح لعبة فري فاير لأي لاعب أنه عندما يقوم بتجميع 500 عملة ذهبية، من الممكن أن يتحولوا على الفور إلى 500 ماسة، وهذه الجواهر تعد هي العملة الافتراضية في لعبة فري فاير free fire، والتي يمكن من خلالها شراء اللاعب الأدوات والأزياء والأحذية اللازمة لممارسة اللعب، لذا يسعى عدد هائل من اللاعبين الحصول على جواهر فري فاير مجانا.