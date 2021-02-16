ترقبوا أحدث أربع مميزات جديدة في واتساب

أحدث أربع مميزات جديدة في واتساب، تطبيق الرسائل الفورية المجانية واتساب يعتبر واحد من أكثر تطبيقات المراسلة الاجتماعية تحميلًا بين المستخدمين، وذلك لأنه يوفر الكثير من المميزات والخدمات التي لا تتواجد في غيره من تطبيقات المحادثة الفورية وتطبيقات التواصل الاجتماعي، وحتى الآن لا زال يعتبر من أكثر التطبيقات تحميلًا حتى بعد الأخبار الجديدة الخاصة بخصوصيات المستخدم على واتساب، كما وتسعى شركة واتساب الأم لجعل التطبيق هو الأفضل على مدار الوقت وبشكل دائم، لذلك تقدم الكثير من التحديثات لتحسين خدمة واتساب بشكل عام، وهناك بعض الخدمات الجديدة من Whatsapp مترقبة الفترة القادمة تعرفوا عليها.

مزايا واتساب القادمة

يقدم تطبيق Whatsapp مجموعة من الخدمات والمزايا للمستخدمين الذين يفضلون تطبيق واتساب عن غيره من التطبيقات الأخرى، فوفقًا لصحيفة dnaindia فإن الخدمات المترقبة من واتساب هي:

التسجيل في عدة أجهزة

من الميزات التي أعلنت عنها شركة Whatsapp وطال انتظارها منذ مدة والآن يتم تجربة تلك الميزة بشكل واضح حتى يتمكن الفرد من استخدام تطبيق واتساب من عدة أجهزة بنفس رقم الهاتف وقد يصل عدد الأجهزة إلى أربعة أجهزة.

تسجيل الخروج من الواتساب

يقوم تطبيق واتساب الآن بتحضير تلك الميزة عما قريب للمستخدمين، حيث سيسمح للمستخدم أن يقوم بتسجيل دخوله من خلال الحساب الخاص به على الحاسوب وذلك بدون مسح رمز الاستجابة السريعة من الهاتف.

خاصية وضعية الإجازة

يتواجد في واتساب خاصية تحديد الرسائل كغير مقرؤة وهي Mark as unread في تطبيق واتساب، ولكن قد تقوم شركة واتساب بإضافة ميزة جديدة هي ميزة الإجازة أو Vacation mode والتي تسمح بعدم توصيل أي رسائل أو مكالمات من جهة الاتصال المحددة إلا بعد أن يتم إزالتها من تلك الخاصية.

المكالمات على واتساب

لا يسمح تطبيق واتساب إجراء مكالمات الفيديو المرئية من خلاله، فعند الضغط على زر مكالمة الفيديو يتم التحويل بشكل تلقائي إلى تطبيق مسنجر لإجراء المكالمة المرئية، وكان ذلك يسبب الضيق لبعض المستخدمين لذلك فهم الآن ينتظرون ميزة إجراء المكالمات المرئية على واتساب بفارغ الصبر.