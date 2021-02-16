الفئات المستحقة لمعاش التضامن الاجتماعي، مع اقتراب موعد إيداع التضامن الإجتماعي لمبلغ الدعم لجميع مستحقي الضمان يتم عرض الكثير من الأسئلة لهيئة التضامن الاجتماعي، للتعرف على الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي وطريقة التقديم في الضمان الاجتماعي وغيرها من الأسئلة الهامة.

معاش الضمان الاجتماعي

من برامج الدعم في المملكة العربية السعودية ويتم توفيره أمواله من خلال برنامج الزكاة، وهو مبلغ شهري يتم إعطائه لمستحقي الضمان الاجتماعي، ويجب أن يكون الأفراد يمتلكون الجنسية السعودية للحصول عليه وذلك هو الشرط الهام والأساسي في الحصول على مبلغ الضمان الاجتماعي الشهري.

الأفراد المستحقين للضمان الاجتماعي

يقدم الضمان الاجتماعي بجميع الأفراد المستحقين للدعم في المملكة العربية السعودية، حيث يتم إعطائه للفئات ذات الدخل دون المتوسط والمنخفض، ولبعض الفئات الأخرى مثل:

الأسر التي لا يتم إعالتها مثل الأيتام والأرملة، الأسرة المعلقة، الأسرة المهجورة، أسرة الغائب، المطلقة وأبنائها، أسرة مدمن المخدرات، أسرة المسجون.

الفرد الذي يصل لعمر الشيخوخة عمر الستين سنة سواء كان ذكرًا أم أنثى.

من يعجز عن القيام بالعمل سواء بسبب العجز الدائم أو المؤقت.

الأيتام سواء كان متوفي الأب، أو يتيمة متوفية الأب، يتيم مجهول الأبوين، أو يتيم مجهول الأب، أو اليتيمة مجهولة الأبوين أو مجهولة الأب.

المرأة بدون عائل وهي الأرملة أو المطلقة أو من زوجها غائب أو المعلقة أو من زوجها يدمن المخدرات وزوجة المفقود.

جميع الفئات السابقة هي من يحق لها الحصول على معاش الضمان الاجتماعي، ليتمكنوا من الاستمرار في العيش بطريقة كريمة وهنية، حيث يساعد ذلك المبلغ في تخطي الكثير من الصعاب التي تقابل تلك الفئات.

كيفية التقديم على معاش الضمان الاجتماعي

أما لمن يرغب في التقديم على الضمان الاجتماعي بعد توافر شروط الحصول على الضمان الاجتماعي يتم اتباع الطريقة التالية للتقديم:

التوجه لموقع وزارة الموارد البشرية.

بعد ذلك يتم فتح الصفحة الرئيسية الخاصة بالموقع يتم اختيار خدمات الوزارة من الخيارات الموضحة أمامك.

ومن ثم يتم الضغط على تبويب بوابة الخدمات الإلكترونية للتنمية الاجتماعية.