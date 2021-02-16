واشنطن "غاضبة" من هجوم إربيل.. وتعرض الدعم في التحقيقات

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن الإدارة الأميركية "غاضبة" بسبب الهجوم الصاروخي على مطار إربيل الذي يضم قاعدة عسكرية أميركية.

وأضاف بلينكن أن التقارير الأولية تشير إلى أن الهجمات قتلت متعاقدا مدنيا وجرحت عددا من أعضاء التحالف، من بينهم جندي أميركي وعدد من المتعاقدين الأميركيين.

وأعرب بلينكن عن تعازيه لعائلة المتعاقد المدني الذي قُتل في هذا الهجوم، وللشعب العراقي والعائلات التي تعاني من أعمال العنف.

كما قال بلينكن إنه تواصل مع رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني لمناقشة الحادث وللتعهد بتقديم دعم واشنطن لجميع الجهود المبذولة للتحقيق ومحاسبة المسؤولين.

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية إن 14 صاروخا استهدفت قاعدة أميركية في إربيل، 4 منها أصابت مبان فيها، وذلك في الهجوم الذي أسفر عن مقتل متعاقد مدني وإصابة 5 أميركيين من بينهم جندي. وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية إن متعاقدا أميركيا مدني قتل في الهجوم الصاروخي على مطار أربيل في كردستان العراق، بينما جرح ستة أميركيين آخرين، من بينهم جندي.