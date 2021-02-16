السلالات المتحورة ولقاح كورونا.. "تحذير" يثير قلقا كبيرا

قال كبير المستشارين الطبيين في إنجلترا كريس ويتي، الاثنين، إن هناك سلالات عديدة لفيروس كورونا المستجد قد تقلل فعالية اللقاحات المضادة له.

وأضاف وايتي "هناك سلالات عديدة تبدو متشابهة جدا مع بعضها من عدة أوجه، وفي الواقع يمكنها أن تقلل فعالية اللقاح بشكل طفيف أو في بعض الحالات، تقللها بشكل أكثر من طفيف".

وتابع: "في هذه الحالة. يعيد العلماء تصميم اللقاح ويسمح ذلك بإعادة التطعيم ضد السلالة الجديدة".

لقاح أسترازينيكا

من جانب آخر، منحت منظمة الصحة العالمية تصريحًا طارئًا لاستخدام اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذي طورته شركة أسترازينيكا بالتعاون مع جامعة أكسفورد، وهي خطوة من شأنها أن تسمح لشركاء الشركة بشحن ملايين الجرعات إلى البلدان في جميع أنحاء العالم كجزء من برنامج تدعمه الأمم المتحدة لترويض الوباء.

وقالت المنظمة إنها تصرح باستخدام لقاحات أسترازينيكا التي يصنعها معهد سيرم الهند وأسترازينيكا-إس كيه بيو في كوريا الجنوبية.

وتصريح الصحة العالمية باستخدام لقاح أسترازينيكا من شأنه أن يسهل إرسال مئات الملايين من الجرعات إلى الدول التي سجلت للحصول على اللقاح من خلال برنامج كوفاكس الذي يهدف إلى توصيل اللقاحات للدول الأكثر ضعفا في العالم.

وفي السياق، قالت مساعدة المدير العام للوصول للأدوية والمنتجات الصحية في منظمة الصحة العالمية ماري أنجيلا سيماو: "ستتمكن الدول غير القادرة على الوصول إلى اللقاحات حتى الآن أخيرا من البدء في تطعيم العاملين بقطاع الصحة والسكان الأكثر عرضة للإصابة لديها".