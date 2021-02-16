زلزال عنيف يضرب جزيرة بـ المحيط الأطلنطى

جدة - نرمين السيد - وقالت السلطات المحلية، إن الزلزال وقع على مسافة 90 كم غرب المدينة وعلى عمق 10 كم فقط.. ووفقا لمركز التحذير لمنطقة الأطلسى التابع للمرصد الأمريكى، لم يترتب على الزلزال تهديد مباشر بوقوع تسونامى.

جدير بالذكر، أن هذه الجزيرة تعرضت لإعصار عنيف فى إبريل من العام الماضى 2020.