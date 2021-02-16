كلها وافدة .. 16 إصابة جديدة بـ كورونا فى الصين

جدة - نرمين السيد - وذكرت "اللجنة"، فى بيان لها، أن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج، وأنها لم تسجل أى وفيات جديدة أو أى حالات جديدة يشتبه إصابتها بـ كورونا.
وسجلت الصين 11 حالة إصابة جديدة من الحالات التى لا تظهر عليها الأعراض بزيادة حالة واحدة عن اليوم السابق، حيث لا تصنف الصين الإصابات التى لا تظهر عليها الأعراض على أنها حالات مؤكدة.
وبهذا يبلغ العدد الإجمالى للإصابات فى الصين 89.788 إصابة بـ كورونا، بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4.636.
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