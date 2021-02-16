ارتفاع جديد في إصابات كورونا بالصين

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 16 إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وذلك في ارتفاع جديد للإصابات في الصين.
وأظهرت بيانات اللجنة أن جميع المصابين قادمين من الحارج، ولم تسجل أي إصابات انتقلت محليا.
وقالت اللجنة إنها لم تسجل أي حالات وفاة بسبب الفيروس، كما سجلت 11 حالة بدون أعراض، ولا يزال هناك 387 شخصا تحت المراقبة الطبية بدون أعراض للفيروس.
ووصل العدد الإجمالي لحالات كورونا المؤكدة في البر الرئيسي الصيني إلى 89788 حالة ، وبلغ عدد الوفيات 4636.
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