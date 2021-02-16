مفاجأة.. نتنياهو يعترف بوجود خلافات مع بايدن

اعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بوجود خلافات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، على بعض القضايا، إلا أنه توقع إجرائه اتصالا به في القريب العاجل.

وقال نتنياهو، وفق ما نقلته وكالة رويترز: "لدينا الكثير من الأشياء التي نتفق عليها والتحالف قوي للغاية، لكن هناك أيضا خلافات حول قضية إيران والقضية الفلسطينية أيضا".

وأضاف في تصريحات نقلتها القناة 12 الإسرائيلية: "سيتصل ... لدينا علاقات صداقة قوية للغاية منذ ما يقرب من 40 عامًا ، يرجع تاريخها إلى الوقت الذي أتيت فيه إلى واشنطن كممثل دبلوماسي إسرائيلي وكان سيناتورًا شابًا من ولاية ديلاوير".

ومن ناحية أخرى، نفى البيت الأبيض يوم الجمعة الماضي، أن يكون بايدن يتجاهل نتنياهو بعدم إدراجه حتى الآن في جولة مبكرة من المكالمات الهاتفية لقادة أجانب منذ توليه منصبه في 20 يناير.

وكانت هناك تكهنات بأن بايدن قد يشير إلى استياءه من علاقات نتنياهو الوثيقة مع الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي اتصل بالزعيم اليميني بعد يومين من تنصيبه في عام 2017.