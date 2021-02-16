صور.. موجة برد غير مسبوقة تجتاح الولايات المتحدة

جدة - نرمين السيد - تجتاح الولايات المتحدة موجة برد غير مسبوقة، مطلع الأسبوع، تصاحبها رياح قطبية سيؤدى استمرارها إلى انخفاض حاد فى درجات الحرارة حتى فى الولايات الجنوبية مثل تكساس، وذلك ما حذرت منه هيئة الأرصاد الجوية.





ووفقًا لـ موقع "سكاى نيوز عربية"، تواجه البلاد، منذ أيام، من الساحل الشرقى إلى الغربى، عاصفة ثلجية، وأمطارًا متجمدة وثلوجًا، تأثرت بها الولايات الجنوبية مثل تكساس التى من المعتاد أن تسجل ارتفاعا فى درجات الحرارة.

وقالت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية إن أكثر من 150 مليون مواطن بـ الولايات المتحدة يعيشون فى أماكن تم التحذير فيها من الصقيع أو هطول الأمطار المتجمدة، كما وُضِعَت خطط لمواجهة العواصف الثلجية.

وأرجعت الهيئة السبب فى موجة البرد إلى إلى مزيج من الإعصار القطبى الذى يحمل درجات حرارة متجمدة والمنخفض النشط مع موجات هطول الأمطار.

وأكدت أن هناك انخفاضًا قياسيًا فى درجات الحرارة تم تسجيله، وسيتم تجاوزه خلال موجة الصقيع القطبى هذه.