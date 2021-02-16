كورونا يقاوم .. ظهور طفرة جديدة تهاجم الأجسام المضادة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ صحيفة "الجارديان"، فإن الباحثين تعرفوا على الطفرة الجديدة باستخدام تسلسل الجينوم لعينات الفيروس فى 10 دول بما فيها بريطانيا.

وقالت الصحيفة إنه تم اكتشاف 32 إصابة على الأقل بهذا التحور الجديد من فيروس كورونا، فيما رصدت الدنمارك 35 حالة، وفى نيجيريا 12.

وسجلت الولايات المتحدة وفرنسا 7 حالات، إضافة إلى 5 فى "كندا وإسبانيا وأستراليا، وغانا، والأردن".

وأضافت الصحيفة أن الطفرة الجديدة تجعل وباء "كوفيد 19" أكثر مقاومة للأجسام المضادة بسبب وجود مجحموعة عوامل قد تكون مقلقة خصوصا طفرة E484K فى بروتين سبايك، الموجود أيضا فى السلالات البرازيلية والجنوب إفريقية.