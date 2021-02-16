البرازيل .. 32 ألف إصابة جديدة بـ كورونا فى 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ "رويترز"، أظهرت بيانات وزارة الصحة البرازيلية، أن حصيلة الإصابات وصلت إلى 9.9 مليون حالة، فيما أودى وباء "كوفيد 19" بحياة 240 ألف شخص منذ بدء الجائحة.

وكانت الوزارة قد رصدت فى الحصيلة السابقة عن 713 وفاة و24 ألفًا و759 إصابة بـ كورونا.