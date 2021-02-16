الصحة البرازيلية: تسجيل 528 وفاة و32197 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 528 وفاة و32197 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.
وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الثلاثاء، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى نحو 240000، فيما إجمالي عدد الإصابات وصل إلى حوالي 9.9 مليون.
وأعلنت الوزارة في اليوم السابق عن تسجيل 713 وفاة و24759 إصابة بالفيروس.
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