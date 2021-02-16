زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب جزيرة فانواتو في المحيط الهادئ

ضرب زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر اليوم الثلاثاء جزيرة فانواتو في المحيط الهادئ.
وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية ـ حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية ـ إن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات، مضيفة أنه ليس من المتوقع حدوث أمواج مد في أعقاب الزلزال.
يأتي ذلك بعد أيام من زلزال قوي وقع قبالة ساحل شرق اليابان السبت الماضي، مما أدى لإصابة العشرات وانقطاع الكهرباء على نطاق واسع، لكن لم تقع أضرار جسيمة على ما يبدو ولم يصدر تحذير من أمواج مد عاتية "تسونامي".
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