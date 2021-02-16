سحب الأموال من بنوك جيش ميانمار

ذكرت وسائل إعلام، اليوم الثلاثاء، عن سحب الأموال من البنوك المملوكة للجيش في ميانمار، عقب الانقلاب على السلطة.
فيما قال مقرر الأمم المتحدة الخاص لميانمار، إن قادة المجلس العسكري سيحاسبون على أعمال العنف في البلاد، في وقت انتشرت فيه قوات وسط مخاوف من التحضير لحملة قمع آنية ضد حركة الاحتجاج على الانقلاب العسكري.
وكتب توم أندروز، مقرر الأمم المتحدة، على تويتر: "يبدو أن الجنرالات أعلنوا الحرب على الشعب البورمي"، مضيفًا أن "على الجنرالات الانتباه، ستحاسبون".
وفي وقت سابق، أطلقت قوات الأمن في ميانمار النار لتفريق محتجين عند محطة للكهرباء، وانتشرت عربات مدرعة في المدن الرئيسية في الوقت الذي يواجه فيه الحكام العسكريون الجدد تاسع يوم من المظاهرات الرافضة للانقلاب والتي شهدت خروج مئات الآلاف إلى الشوارع.
وانتشرت قوات عند محطات توليد الكهرباء في ولاية كاشين الشمالية مما أدى لاندلاع مواجهة مع المتظاهرين الذين قال بعضهم إنهم يعتقدون أن الجيش يعتزم قطع الكهرباء.
وأطلقت قوات الأمن النار لتفريق المحتجين أمام إحدى المحطات في ميتكيينا عاصمة ولاية كاشين حسبما أظهرت لقطات حية بثت على فيسبوك، ولكن لم يتضح إن كانت القوات تستخدم الرصاص المطاطي أو الذخيرة الحية.
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