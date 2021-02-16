التسجيل في تطبيق صحتي sehhaty حجز موعد لقاح كورونا خطوات ومراحل الحصول على اللقاح

التسجيل في تطبيق صحتي sehhaty حجز موعد لقاح كورونا حسب ما أعلنته وزارة الصحة السعودية عن بدأ التسجيل للحصول على لقاح كورونا من خلال تطبيق صحتي الإلكتروني، حيث يمكن التسجيل بدأ من يوم الاثنين الموافق 15 فبراير2021، وذلك كما صرحت وزارة الصحة السعودية، وأكدت الوزارة أن الحصول على اللقاح سيكون مجاناً لكافة فئات المواطنين والمُقيمين على الأراضي السعودية، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الرسمية، ومع إتاحة التسجيل في اليوم الأول، فقد بادر المواطنين في التسجيل للحصول على اللقاح، وخلال ساعات قليلة من إتاحة التسجيل، سجل أكثر من مائة ألف مواطن ومُقيم في تطبيق صحتي.

خطوات التسجيل في تطبيق صحتي sehhaty لحجز موعد الحصول على لقاح كورونا

ومن الجدير بالذكر أن خدمات عيادات “تطمن”، تقدم خدماتها لمن يشعر بأي عراض تشابه أعراض فيروس كورونا المستجد، وذلك حتى يتم تقديم الرعاية الصحية المناسبة لكل حالة، وهذه العيادات متاحة طوال أيام الأسبوع، وذلك بدون حجز مسبق، هذا وتتوزع عيادات “تطمن” بجميع مناطق المملكة، وتعمل تلك العيادات على مدار الساعة، أما عن الأعراض المرضية التي تستوجب التوجه لعيادات تطمن تشمل التالي:

ارتفاع في درجة الحرارة.

الشعور بضيق في التنفس.

ألم في الصدر.

السعال.

احتقان الحلق.

الإسهال.

فقدان حاسة الشم والتذوق.

كما يمكن الاتصال بمركز “937”، وهو المركز المُخصص للإجابة على التساؤلات والاستفسارات، كما يقوم المركز بتقديم الاستشارات الطبية طوال اليوم وعلى مدار الساعة، كما يقدم المركز كافة المعلومات الصحية الخاصة بمستجدات فيروس كورونا.

وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية أصدرت الموافقة على تسجيل لقاح “فايزر- بيونتيك” بالمملكة، ومع صدور تلك الموافقة بدأت عملية تسجيل الحصول على اللقاح، على تطبيق صحتي، وهو التطبيق الذي يقدم الخدمات الصحية للمواطنين والمُقيمين، ولم يقتصر الأمر في الخدمات التي يقدمها تطبيق صحتي على في التسجيل الحصول على اللقاح فقط، بل يشمل خدمات عديدة ومنها على سبيل المثال:

خدمات تحديث ومتابعة الفحص الحيوي.

متابعة الأدوية المصروفة للمرضى.

استعراض ومشاركة الإجازات المرضية.

تطوير نمط الحياة الصحي للمواطنين.

مراحل الحصول على اللقاح من خلال تطبيق صحتي

أعلنت وزارة الصحة على تقسيم مراحل الحصول على لقاح فيروس كورونا إلى ثلاثة مراحل، وذلك لجميع المواطنين والمُقيمين، وتتم كافة المراحل من خلال تطبيق صحتي، وسيتم البدء بالأفراد الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس، سواء من حيث المهنة أو من لديهم أمراض والأشخاص الذين يعانون من البدانة المُفرطة، وكذلك كبار السن

المواطنين والمقيمين ممن هم فوق 65 عامًا. أصحاب المهن الأكثر عرضة للعدوى. الذين لديهم سمنة مفرطة وتتجاوز كتلة الجسم لديهم 40. الذين يعانون من نقص في المناعة مثل زراعة الأعضاء أو يتناولون أدوية مثبطة للمناعة. من يعانون من مرضين أو أكثر من الأمراض المزمنة، وتشمل تلك الأمراض المزمنة ما يلي:

مرضى الربو.

مرض السكري

أمراض الكلى المزمنة

أمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين التاجية.

مرض الانسداد الرئوي المزمن

من لديهم تاريخ جلطة دماغية سابقة.

السرطان النشط

المواطنين والمقيمين ممن تتجاوز أعمارهم 50 عامًا.

الممارسين الصحيين.

من لديهم أحد الأمراض المزمنة.

من يعانون من السمنة وكتلة الجسم لديهم ما بين 30 – 40.

المرحلة الأولى للحصول على اللقاحأصحاب الأمراض المزمنة التي تستوجب تناول اللقاح في المرحلة الأوليالمرحلة الثانية للحصول على اللقاحالمرحلة الثالثة للحصول على اللقاح

جميع المواطنين والمقيمين الراغبين في أخذ اللقاح.

تحميل التطبيق.

إنشاء حساب لمن ليس لدية حساب.

تسجيل الدخول.

اختيار لقاح كورونا “covid-19″، لتعبئة نموذج الطلب.

تحديد المستفيد من اللقاح.

إدخال البيانات المطلوبة في نموذج الطلب.

الضغط على أيقونة “التالي”.

ستصلك رسالة التأكيد على هاتفك.

خطوات التسجيل في تطبيق صحتي

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة السعودية ممثلة في وزارة الصحة تهدف إلى الحفاظ على صحة مواطنيها، وذلك من خلال توزيع اللقاح لجميع المواطنين والمقيمين، بهف الحصول على مناعة القطيع التي ستحد من انتشار وباء فيروس كورونا “كوفيد 19″، لذلك تهيب الوزارة بالمواطنين والمُقيمين بالمبادرة في التسجيل في تطبيق صحتي، وذلك حتى يتمكن الجميع من الاستفادة من خدمات عيادات “تطمن”.

وقد قامت عدد من الشركات العالمية بإنتاج عدد من اللقاحات لعمل مناعة ضد انتشار فيروس كرونا المستحدث، شركات أمريكية وسينية وروسية، وقامت عدد من الدول باختيار اللقاح المناسب لظروفها وصحة المواطنين فيها ومن تلك الدول المملكة العربية السعودية، وتم اختيار الفئات الأولى بصرف اللقاحات، حيث تم اختيار فئة الفرق الطبية أولا وهي التي تتعامل وتتواجه بشكل مباشر مع المصابين بمستشفيات العزل وفي الرعاية المركزة.