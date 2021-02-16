ميانمار: سحب الأموال من البنوك المملوكة للجيش بعد انقلابه على السلطة

جدة - نرمين السيد - فيما قال مقرر الأمم المتحدة الخاص لميانمار، إن قادة المجلس العسكرى سيحاسبون على أعمال العنف فى البلاد، فى وقت انتشرت فيه قوات وسط مخاوف من التحضير لحملة قمع آنية ضد حركة الاحتجاج على الانقلاب العسكرى.

وكان الجيش فى ميانمار قد أعلن حالة الطوارئ بعد اعتقال قادة بالحكومة من بينهم أونج سان سو كى، بعد فوزها بالانتخابات التى جرت فى البلاد، مبررا الأمر بأنه "كان ضرورى للحفاظ على استقرار الدولة"، متهما اللجنة الانتخابية بـ"عدم معالجة المخالفات الهائلة التى جرت" خلال الانتخابات البرلمانية التى شهدتها البلاد فى نوفمبر الماضي، وفاز بها حزب سو تشي.