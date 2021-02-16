وزير الخارجية الأمريكى: واشنطن غاضبة من هجوم أربيل.. وتعرض الدعم

جدة - نرمين السيد - وأضاف بلينكن فى بيان "تواصلت مع رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور برزانى، لمناقشة الواقعة والتعهد بدعمنا لجميع الجهود المبذولة للتحقيق فيها ومحاسبة المسؤولين عنها". وكانت وزارة الدفاع الأمريكية، قد أعلنت أن 14 صاروخا استهدف قاعدة أمريكية فى أربيل، 4 منها أصابت مبان فيها، وذلك فى الهجوم الذى أسفر عن مقتل متعاقد مدنى وإصابة 5 أمريكيين من بينهم جندى.

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