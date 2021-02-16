كورونا فى كندا .. أكثر من 21 ألف وفاة منذ بدء الجائحة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "روسيا اليوم"، قال السلطات الصحية، إن مقاطعة كيبيك تصدرت الوفيات بـ"كوفيد 19" فى كندا، حيث سجلت عشرة آلاف و229 حالة، فيما جاءت مقاطعة أونتاريو كبرى المقاطعات الكندية فى المرتبة الثانية بتسجيلها 6693 وفاة.

وأوضحت أن إجمالى عدد من أودى الفيروس بحياتهم فى البلاد منذ بدء الجائحة وصل إلى 21 ألفًا و309 أشخاص، فيما بلغ إجمالى الإصابات 826 ألفًا و672 حالة.