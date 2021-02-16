جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "روسيا اليوم"، قال السلطات الصحية، إن مقاطعة كيبيك تصدرت الوفيات بـ"كوفيد 19" فى كندا، حيث سجلت عشرة آلاف و229 حالة، فيما جاءت مقاطعة أونتاريو كبرى المقاطعات الكندية فى المرتبة الثانية بتسجيلها 6693 وفاة.
وأوضحت أن إجمالى عدد من أودى الفيروس بحياتهم فى البلاد منذ بدء الجائحة وصل إلى 21 ألفًا و309 أشخاص، فيما بلغ إجمالى الإصابات 826 ألفًا و672 حالة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كورونا فى كندا .. أكثر من 21 ألف وفاة منذ بدء الجائحة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.