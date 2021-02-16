البلد يتجه نحو المجهول.. رئيس مجلس النواب اللبناني يدعو دولة أجنبية للتدخل في شئون البلاد بشكل استثنائي

أفادت صحيفة "النهار" اللبنانية، نقلا عن مصادرها، بأن رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، يوجه دعوة عاجلة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بضرورة التدخل في الأزمة اللبنانية، حيث قال: "على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن يتدخّل استثنائيًا وفورًا اليوم وليس غدًا، وإلّا فإنّ البلد يتجه نحو المجهول".
وبحسب صحيفة "النهار" اللبنانية، فقد عبر بري عن عدم ارتياحه إلى مسار اتجاهات التعثر في عرقلة تأليف الحكومة، واعتقاده بأنّ فرص الاختراق الحكومي تتضاءل.
وتضيف الصحيفة اللبنانية أن برّي حذر من التراشق المفتوح بين الرئاسة الأولى والرئيس المكلّف سعد الحريري ويرفض الدخول في معمعته.
وتختتم معلوماتها التي حصلت عليها من مصادر مطلعة بأن بري يقول إنّ ما يهمه هو أنّ اللبنانيين ينتظرون سماع جملة واحدة "صدرت مراسيم تأليف الحكومة".
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