بسبب الأحوال الجوية.. نداء عاجل من وزير التعليم الأردني لجميع مديري التعليم

وجه وزير التربية والتعليم الأردني تيسير النعيمي،اليوم الثلاثاء، نداء عاجلا لجميع مديري التربية والتعليم داخل المملكة، حيث طالبهم بضرورة متابعة الحالة الجوية.
ودعا وزير التربية والتعليم الأردني جميع مرؤسيه داخل المديريات التعليمية إلى ضرورة اتخاذ ما يلزم بشأن تعليق الدوام والتحول للتعليم عن بُعد بالتنسيق مع الجهات المسؤولة بحسب وسائل إعلام اردنية .
وكانت دائرة الأرصاد الجوية و"طقس العرب"، قد حذرا من المنخفض الجوي الذي تتعرض له المملكة خلال الساعات القادمة.
وحذرت أيضا من اشتداد المنخفض الجوي الذي تتعرض له البلاد وتعمقه ليل الأربعاء، حيث يشهد تساقط "منتظم" للثلوج فوق المرتفعات التي يصل ارتفاعها لقرابة 800 متر فوق سطح البحر.
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