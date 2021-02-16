إسرائيل تمنع دخول دفعة من لقاحات كورونا لـ غزة.. تفاصيل

كشف قناة "كان" العبرية، سبب إرجاع إسرائيل، دفعة من لقاحات كورونا، التي كانت مخصّصة لقطاع غزة.
وذكرت القناة العبرية، أن "السلطة الفلسطينية أوصلت دفعة من لقاحات كورونا "سبوتنيك" إلى معبر بيتونيا تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة".
وأضافت: "لكن تم إرجاعها لأن القيادة السياسية في إسرائيل لم توافق بعد على طلب السلطة نقل اللقاحات إلى قطاع غزة".
في غضون ذلك، قالت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، إن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي منعت دخول اللقاحات المضادة لفيروس كورونا والتي سيرتها الوزارة اليوم إلى قطاع غزة".
وأضافت الكيلة أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا الإجراء التعسفي المنافي لجميع الأعراف والقوانين والاتفاقيات الدولية.
وشددت على أن الحكومة الفلسطينية ووزارة الصحة تقومان بالتواصل مع المنظمات الدولية لإدخال المطاعيم بأقصى سرعة إلى قطاع غزة.
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