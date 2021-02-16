تراجع في إصابات كورونا .. أبيض: لقاحات أخرى ستصل إلى لبنان قريبا

أكّد مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي فراس أبيض ، أنّ الحصة الثانية للقاحات التي ستصل إلى لبنان محجوزة، وهناك تنويع بسياسة اللقاحات إذ سنستلم لقاحات من أسترازينيكا والروسي وغيرها".
وأوضح أبيض ، في حديث إلى "صوت كل لبنان"، أن "الإصابات تراجعت جراء مكوث الناس في بيوتهم".
وأضاف مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي، انه يجري البحث عن إذا كان بالإمكان أخذ جرعتين من نوع مختلف للقاح، ولكن من الأفضل أن يتم البقاء على النوع نفسه".
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