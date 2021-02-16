توجيه عاجل من الأوقاف الكويتية للمسئولين عن المساجد بشأن كورونا

وجه وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت فريد عمادي طلبا عاجلا لجميع المسؤولين عن المساجد في جميع محافظات الدولة بشأن الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد. وبحسب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية فقد شدد المسؤول الكويتي علي مدراء المساجد في جميع المحافظات بضرورة الالتزام بتطبيق كافة الاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية المتخذة في المساجد. جاء ذلك خلال اجتماع تم عبر الاتصال المرئي مع قطاع المساجد. كما شدد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت على ضرورة تقيد العاملين في المساجد بالاجراءات الاحترازية.

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