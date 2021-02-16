سعر الذهب الآن في السعودية 16 شباط 2021.. تطورات أسعار الذهب اليوم

نوفر لكم عبر موقعنا سعر الذهب الآن في السعودية وهي الأسعار المحدثة بتاريخ السادسة عشر من شهر شباط فبراير 2021، كما سنتحدث عن آخر تطورات أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية مع توفير جداول محدثة توضح الأسعار لحظة بلحظة، هذا وقد شهد البارحة الذهب انخفاضا واضحا في السوق السعودية وعلى المستوى العالمي أيضا، فقد شهد سعر الذهب عيار 22 تحركات عند سعر 202.66 ريال سعودي، بينما سجل سعره لـ عيار 24 قيراط 219.44 ريال سعودي، وفيما يلي نوضح لكم آخر الأسعار فيما يتعلق بالذهب الأصفر في المملكة العربية السعودية.

الذهب عيار 24 وصل إلى: 2019.44 ر.س

الذهب عيار 22 وصل إلى: 202.66 ر.س

سعر الذهب عيار 21: سجل 192.01 ر.س

سعر الذهب عيار 18: 164.58 ر.س

سعر كيلو الذهب الاثنين في السعودية:

جنيه الذهب بلغ سعره يوم أمس

أوقية الذهب في السعودية بلغ يوم أمس الاثنين:

أسعار الذهب من عيارات 14: 128.01 ر.س

عيار الذهب 12 قيراط سجل يوم أمس الاثنين: 109.72 ر.س

فيما يلي أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في السوق السعودي.

سعر الذهب الآن في السعودية يوم أمس الاثنين

ارتفعت اليوم أسعار الذهب بعكس ما حصل خلال الأيام الماضية، حيث وصل سعر كيلو الذهب إلى 220.257 ريال سعودي، وفي ما يلي باقي أسعار الذهب محدثة أولا بأول:

أسعار جنيه الذهب سجلت: 1.540 ر.س

سجلت: 1.540 ر.س كيلو الذهب سجل سعر: 219.967 ر.س

عيار الذهب 12 سجل: 109.98 ر.س

أسعار الذهب عيار 22 سجلت: 201.64 ر.س

سعر الذهب بتاريخ اليوم الثلاثاء من عيار 18 سجل: 164.98 ر.س

سعر الذهب بتاريخ اليوم من عيار 21 سجل: 192.48 ر.س

بينما سجل الذهب عيار 14: 128.31 ر.س

في حين وصل سعر الذهب من عيار 24: 219.97 ر.س

فيما أصبحت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء للأوقية: 6.841 ر.س

الآن إليكم جدول أسعار الذهب مباشر في السعودية.

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Tuesday, February 16, 2021 09:49 AM بتوقيت دولة السعودية اسعار الذهب عيار 24 219.97 ريال $58.65 سعر الذهب عيار 22 201.64 ريال $53.76 اسعار الذهب عيار 21 192.48 ريال $51.32 اسعار الذهب عيار 18 164.98 ريال $43.99 سعر الذهب عيار 14 128.31 ريال $34.21 سعر الذهب عيار 12 109.98 ريال $29.32 اسعار أوقية الذهب 6,841 ريال $1,824 اسعار جنيه الذهب 1,540 ريال $410.53 اسعار كيلو الذهب 219,967 ريال $58,646

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ما هي أسعار الذهب السعودية مباشر