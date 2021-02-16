المبعوثة الأممية: الهجمات على مطار أربيل تهدد استقرار العراق

جدة - نرمين السيد - وأضافت هينس، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، بأنه يجب حماية العراق من التناحرات الخارجية، معربةً عن قلقها للأوضاع هناك، مطالبة بضرورة ضبط النفس والتعاون الوثيق بين بغداد وأربيل لمحاسبة المسؤولين عن الهجوم على مطار أربيل.

وجاء ذلك بعد ليلة من عملية استهداف لقاعدة أمريكية فى مطار أربيل بكردستان العراق من قبل ميليشيات مسلحة تابعة لإيران تسبب بإصابة نحو 5 أشخاص.