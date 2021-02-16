جدة - نرمين السيد - وأضافت هينس، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، بأنه يجب حماية العراق من التناحرات الخارجية، معربةً عن قلقها للأوضاع هناك، مطالبة بضرورة ضبط النفس والتعاون الوثيق بين بغداد وأربيل لمحاسبة المسؤولين عن الهجوم على مطار أربيل.
وجاء ذلك بعد ليلة من عملية استهداف لقاعدة أمريكية فى مطار أربيل بكردستان العراق من قبل ميليشيات مسلحة تابعة لإيران تسبب بإصابة نحو 5 أشخاص.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المبعوثة الأممية: الهجمات على مطار أربيل تهدد استقرار العراق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.