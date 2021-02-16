كورونا فى ألمانيا.. أكثر من 2 مليون إصابة منذ بدء الجائحة

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الألمانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 3.856 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالى الإصابات إلى مليونين و342.843 حالة.



جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الألمانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 3.856 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالى الإصابات إلى مليونين و342.843 حالة. وبحسب بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية فى ألمانيا، تم تسجيل 528 وفاة جديدة بسبب الفيروس ليرتفع المجموع إلى 65.604 حالة.

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