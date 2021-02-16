جدة - نرمين السيد - وقال السفير البريطانى ستيفن هيكي، فى تغريدة عبر "تويتر": "أدين بشدة الهجوم على مدينة أربيل وقوات التحالف الليلة الماضية"، مضيفا أنه "يجب محاسبة المسؤولين وسنقدم الدعم لبغداد وأربيل فى التحقيق حول الهجوم". وأكد هيكي، أن "قوات التحالف موجودة فى العراق بدعوة من الحكومة العراقية لمحاربة داعش"، لافتاً إلى ان "هذه الهجمات ترهب المدنيين وتزعزع استقرار العراق وتقوض القتال ضد داعش".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السفير البريطانى فى العراق: ندعم بغداد وأربيل فى التحقيق حول الهجوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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