الجامعة العربية تدعو إلى تهدئة الوضع على الحدود السودانية الإثيوبية

جدة - نرمين السيد - قال مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية إن الجامعة تتابع بقلق بالغ تطورات الأوضاع على الحدود بين السودان وإثيوبيا، والتقارير والتصريحات التى صاحبتها بشأن وقوع اشتباكات عسكرية بين الدولتين.





وأعلن المصدر عن التزام الجامعة الكامل والثابت بسيادة ووحدة أراضى دولها الأعضاء، مؤكدًا وقوف الجامعة مع السودان فى كل ما يتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادته على أراضيه وبسط سلطته وإدارته عليها. ودعا المصدر إلى الارتكاز على الحوار لمعالجة هذا الموقف فى أقرب فرصة تأسيسًا على الرغبة المعلنة للدولتين فى حله بالطرق السلمية وبشكل يحترم سيادة السودان على كامل أراضيه ويعيد علاقات التعاون وجسور حسن الجوار بين الجانبين.

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