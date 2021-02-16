بايدن: سأفعل كل ما فى وسعى لحصول الأمريكيين على رعاية صحية بأسعار معقولة

جدة - نرمين السيد - وقال بايدن فى تغريدة على حسابه الرسمى بموقع "تويتر": " الرعاية الصحية حق - وسأفعل كل ما فى وسعى لضمان حصول جميع الأمريكيين على رعاية جيدة وبأسعار معقولة. بدءًا من اليوم ، سنفتتح فترة تسجيل خاصة للتأمين الصحي".

وسعى بايدن منذ الساعات الأولى لطى صفحة ترامب، واتخاذ العديد من القرارات التى تهدف للعدول عن سياسات الولايات المتحدة خلال حقبة الرئيس السابق، والتى يعد أبرزها: العودة لاتفاق باريس للمناخ ومنظمة الصحة العالمية، فضلا عن إلغاء قرار حظر السفر للدول الإسلامية.