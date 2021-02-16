رئيس الوزراء الماليزي: وصول أول دفعة من لقاح "فايزر-بايونتيك" الأحد المقبل

قال رئيس الوزراء الماليزي محيي الدين ياسين اليوم الثلاثاء: إنه من المتوقع أن تصل أول دفعة من لقاح "فايزر-بايونتيك" المضاد لفيروس كورونا المستجد إلى ماليزيا يوم /الأحد/ المقبل، مؤكدا بدء تنفيذ برنامج التطعيم الوطني ضد الفيروس على مراحل بداية من 26 فبراير الجاري.
وأوضح ياسين- في خطاب افتتاحي خلال إطلاق دليل برنامج التطعيم الوطني، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء (برناما) الماليزية- أنه سيتلقى اللقاح في اليوم الأول من تنفيذ البرنامج، إلى جانب العاملين في الخطوط الأمامية، مضيفا أن المرحلة الأولى من البرنامج- المنتهية في أبريل 2021- ستشمل العاملين في الخطوط الأمامية، تليها المرحلة الثانية- التي ستتم في الفترة ما بين أبريل وأغسطس المقبل- للفئات الأكثر عرضة للخطر.
وأشار إلى أن المرحلة الثالثة -التي ستبدأ من مايو هذا العام حتى فبراير من العام المقبل- فهي تخص البالغين من العمر 18 عاما فأكثر، قائلا "تنفيذ برنامج التطعيم الشامل يهدف إلى ضمان إمكانية تكوين المناعة الجماعية في المجتمع المحلي من أجل كسر سلسلة العدوى بفيروس كورونا والحد من انتشارها".
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