اتفاقية ثنائية بين إسرائيل وقبرص ترفع قيود السفر أمام متلقي لقاح كورونا

أعلن الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، عن توقيع اتفاقية مبدئية مع قبرص تسمح لمواطني البلدين الذين تلقوا تطعيما مضادا لفيروس كورونا بالتنقل بين البلدين من دون قيود عند استئناف الرحلات الجوية.
ووقعت إسرائيل واليونان الأسبوع الماضي اتفاقية سياحة مماثلة، إذ تسعى دول البحر الأبيض المتوسط إلى إحياء السياحة المتضررة جراء الوباء.
وقال ريفلين في بيان أعقب اجتماعه مع نظيره القبرصي نيكوس انستاسيادس:"اسمحوا لي أن أعرب عن سعادتي بالتفاهمات الأخيرة التي ستسمح بتجديد الرحلات الجوية بين إسرائيل وقبرص وتدعو المزيد من الدول إلى اعتماد الممر الأخضر".
وقال المتحدث باسم رئيس الدولة جوناثان كامينجز لفرانس برس إن "الممر الأخضر" يشير إلى ترتيب يسمح من خلاله للأشخاص الذي تلقوا التطعيم من كلا البلدين بالسفر المتبادل لكن مع بعض القيود.
ونقل البيان عن الرئيس القبرصي الذي من المقرر أن يجتمع مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قوله إن قبرص والدولة العبرية "لديهما خطة عمل طموحة للتعاون بين البلدين".
وجاء في بيان أصدرته الرئاسة القبرصية عقب الاجتماع أنه اعتبارا من الأول من أبريل من العام 2021 "لن يكون مطلوبا" من سكان إسرائيل الذين تلقوا لقاحا مضادا لكوفيد-19 مصرحا باستخدامه في الاتحاد الأوروبي، "الخضوع لفحص +بي سي آر+ (فحص البصمة الجينية للفيروس) للسفر إلى قبرص ولن يخضعون لحجر صحي لدى وصولهم".
وأضاف أن "استئناف حركة التنقل بلا قيود يكتسي أهمية بالغة بالنسبة لقبرص التي تعتمد على السياحة".
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