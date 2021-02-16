السلطان العماني يوافق علي اعتماد أوراق عدد من الدبلوماسيين الأجانب لدي البلاد

اعتمد السُّلطان العماني هيثم بن طارق المعظّم ـ حفظه الله ورعاه بقصر البركة العامر أوراقَ عددٍ من سفراء الدّول المعتمدين لدى السّلطنة.
وبحسب صحيفة أثير العمانية فقد قبل السلطان العماني أوراق اعتمادِ كـلٍّ من: السفير اوله موسبـي، سفيرًا فوق العادة مفوّضًا من قبل الملكة مارجـريت الثانية ملكة مملكة الدنمارك، معتمدًا لدى السلطنة و السفير ريناتاس نوركوس سفيرًا فوق العادة مفوّضًا من قبل الرئيس جيتاناس ناوسيدا رئيس جمهورية ليتوانيا معتمدًا لدى السّلطنة.
وأضافت الصحيفة العمانية : كما تقبّل أيضا أوراقَ اعتمادِ السفيرة دومينيك مينور، سفيرة فوق العادة مفوّضة من قبل الملـك فيليـب ملك مملكة بلجيكا معتمدة لدى السلطنة و السفير الدكتور يوراي كوديلكا سفيرًا فوق العادة مفوّضًا من قبل الرئيـس ميلـوس زيمـان رئيس الجمهورية التشيكيـة معتمدًا لدى السلطنة.
وتابعت أثير : كما تقبّل كذلك أوراقَ اعتمادِ السفير الدكتور جون جيرارد ماكوي سفيرًا فوق العادة مفوّضًا من قبل الرئيس مايكل دانييـل هيجينـز رئيس إيرلندا معتمدًا لدى السلطنة و السفير شاكر عبدالاييف، سفيرًا فوق العادة مفوّضًا من قبل فخامة الرئيس الدكتور إلهام حيدر علييـف رئيس جمهورية أذربيجـان معتمدًا لدى السلطنة و السفير أنتي روتوفــووري سفيرًا فوق العادة مفوّضًا من قبل الرئيس ساولي نينستو رئيس جمهورية فنلنـدا معتمدًا لدى السلطنة.
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