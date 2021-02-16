لجنة الصحة والصحة النباتية التابعة لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تجتمع عبر الفيديو كونفرانس

عقد بمقر جامعة الدول العربية الاجتماع السابع للجنة الصحة والصحة النباتية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى عبر الفيديو كونفرانس بناء على دعوة من إدارة التكامل الاقتصادي العربي بالجامعة العربية. ويأتي الاجتماع في إطار تنفيذ توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي الخاص بسرعة الانتهاء من الملاحق القانونية للبرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والتي من بينها الملحق الخاص بالصحة والصحة النباتية. وخلال الاجتماع، انتهت اللجنة من إعداد نسخة أولية من الملحق، ومن ثم ستقوم اللجنة بعمل مراجعة أخرى لمواد مسودة النص القانوني للملحق الخاص بالصحة والصحة النباتية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، حتى يتم الانتهاء من الملحق في أقرب وقت ممكن، تمهيدًا لاعتماده من المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في ضوء الملاحظات التي وردت من الدول الأعضاء.

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