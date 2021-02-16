رئيس إقليم كردستان العراق يوجه نداء عاجلا للأمم المتحدة

قال رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارازاتي أن بعض القوى المسلحة خارج إمرة وسلطة الحكومة الاتحادية باتت سببًا لإثارة التوترات في المنطقة وتهديدا مستمرا لإقليم كردستان
كما دعا رئيس إقليم كردستان العراق مجلس الأمن والأمم المتحدة إلى أخذ مخاطر الهجوم الصاروخي الذي استهدف أربيل بجدية.
فيما حث رئيس إقليم كردستان العراق الحكومة العراقية على تطبيق الدستور العراقي والمادة 140 بشكل خاص
ويشار الي ان جهاز مكافحة إرهاب إقليم كردستان العراق، قد أعلن العثور على المركبة التي انطلقت منها الصواريخ على أربيل، في اعتداء توعدت واشنطن المسؤولين عنه.
وكانت مساء الإثنين، شهد تعرض العاصمة أربيل لهجوم صاروخي استهدف مواقع متفرقة بينها مطار أربيل حيث تتواجد قاعدة جوية تتمركز فيها قوات تابعة للتحالف الدولي لمكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي.
وأسفر الهجوم الأول الذي يستهدف مرافق غربية عسكرية أو دبلوماسية في العراق منذ نحو شهرين، عن مقتل شخص وجرح ستة آخرين بينهم جندي أمريكي.
ونقلت شبكة رووداو الإعلامية في كردستان العراق، عن جهاز مكافحة الإرهاب في الإقليم، عثور المؤسسات الأمنية على المركبة التي انطلقت منها الصواريخ على أربيل، دون أية تفاصيل أخرى.
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