أفادت صحيفة سبق السعودية بأن ‏قوات التحالف العربي تمكنت من تدمير طائرة مسيرة ملغمة أطلقها الحوثيون باتجاه مطار أبها السعودي. وقال التحالف العربي بقيادة السعودية في بيان إن بعض الشظايا تناثرت نتيجة تدمير طائرة بدون طيار أطلقتها المليشيا الحوثية في محيط مطار أبها. وأضاف: "لا إصابات أو خسائر". وتابع ‏التحالف العربي: "التصعيد الحوثي باستهداف المدنيين والاعيان المدنية تخطيط جنرالات الحرس الثوري الإيراني في صنعاء".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الحوثيون يستهدفون مطار أبها الدولي مجددا.. ورد عاجل من قوات التحالف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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