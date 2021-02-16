رابط منصة مدرستي التعليمية وطريقة تسجيل الدخول لحل الواجبات اليومية madrasati.sa

رابط منصة مدرستي التعليمية، قد تزايدت عنه عمليات البحث مؤخرا من قبل المعلمين والطلاب وأولياء الأمور في السعودية عن رابط منصة مدرستي التعليمية لاستكمال الدراسة في الفصل الدراسي الثاني، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية عن استئناف الفصل الدراسي الثاني بشكل إلكتروني عبر منصة مدرستي مثل الفصل الدراسي الأول، وقد تم تعديل رابط المنصة لعمل بعض التحديثات للتمكن المنصة بالعمل بشكل أسرع حيث تستقبل المنصة حوالي 12 مليون تسجيل دخول في اليوم الواحد مما أدى إلى حدوث بعض المشاكل مع الطلاب في الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2020/2021، ويمكن للطلاب بسهولة تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي التعليمية للتعلم عن بعد وذلك لعدم التكدس في المدارس خوفًا على الطلاب وهيئة التدريس من انتشار فيروس كورونا المستجد بينهم، وسنتابع معكم من خلال موقعنا ثقفني رابط منصة مدرستي التعليمية وخطوات تسجيل الدخول إلى المنصة لإستكمال المسيرة التعليمية في الفصل الدراسي الثاني 1442.

منصة مدرستي

يعتبر رابط منصة مدرستي من أهم روابط المنصات الالكترونية الموجود في وقتنا الحالي، حيث يتم من خلال هذه المنصة التعلم عن بعد بشكل الكتروني في السعودية، وتتميز هذه المنصة بتوفير العديد من الخدمات للطلاب والطالبات، حيث يمكنهم التواصل مع المعلمين بشكل أسهل وأسرع مثل المدرسة وأفضل، كما يمكنهم طرح الأسئلة التي يرغبون بها، وكذلك يوجد العديد من الفيديوهات التي يمكنكم متابعتها على مدار اليوم لفهم الشرح بشكل أفضل، ويتم سير اليوم الدراسي كما هو ، وذلك بالدخول الى رابط منصة مدرستي التعليمة وتسجيل الدخول بإتباع الخطوات الموجود في السطور القادمة.

اولا قم بالدخول الى موقع منصة مدرستي الذي اعلنت عنه وزارة التربيه والتعليم السعوديه. قم بالضغط على تسجيل الدخول. قم بكتابة اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بك. اضغط على الدخول. اذا لم تمتلك حساب قم بالضغط على انشاء حساب جديد في يمين أعلى الصفحة. قم بكتابة جميع البيانات المطلوبه منك والضغط على إنشاء حساب. قم بحفظ كلمة السر واسم المستخدم لاستخدامهم في وقت لاحق.

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خطوات الدخول إلى منصة مدرستي التعليمية