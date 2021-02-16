رابط نظام فارس وخطوات تسجيل الدخول لتقديم طلب اجازة والاستفادة بالكثير من الخدمات

نظام فارس للخدمة الذاتية، يعد من أكثر الأمور بحثًا مِن قِبل المعلمين والإداريين وذلك ليتم الاستعلام عن ترقيات المعلمين 1442 في المملكة العربية السعودية هو وأحد من ضمن الأمور التي تهم الكثير من العاملين في قطاع التعليم بالمملكة وذلك بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية عن فتح باب الحصول على الترقيات للمعلمين والإداريين من خلال نظام فارس الالكتروني، وقد تم بالفعل عمل بعض الترقيات للمعلمين والإداريين والموظفون في المملكة السعودية وكان ذلك وفقًا للأسس التي وضعتها الوزارة، حيث إن الترقيات يتم إجرائها بناء على عدد سنوات العمل وأيضًا خبرة المعلم والدورات التدريبية التي حصل عليها ويكون الهدف من ذلك هو النهوض بمستوى التعليم في المملكة، وسنتابع معكم من خلال موقعنا جميع المعلومات حول نظام فارس وخطوات تسجيل الدخول إليه.

أولًا قم بالدخول إلى الرابط الالكتروني الخاص بـ نظام فارس التعليمي. يقوم المعلم بكتابة اسم المستخدم الخاص به والذي قام بتسجيله. يقوم بكتابة الرمز الخاص بالتحقق المخصص له. يقوم بكتابة الرقم السري الخاص به والذي حصل عليه بالتسجبل السابق بالنظام. يبدأ الدخول على الصفحة الرئيسية. يقوم المعلم بالضغط على كلمة الخدمات. يتم الضغط على أيقونة “ترقيات المعلمين”. تظهر للمستخدم أسماء المعلمين الذين تمت ترقيتهم والمرتبة الوظيفية.

تسجيل الدخول إلى نظام فارسخدمات نظام فارس

هناك العديد من الخدمات والتي قد تم إطلاق نظام فارس للخدمة الذاتية من أجلها، وجميعها تخدم المعلم السعودي دون الخروج من المنزل خاصة في ظل أنتشار أزمة فيروس كورونا والتي أثرت على العالم أجمع، ويمكن التعرف على تلك الخدمات والتي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم السعودية هي الآتية:

طلبات الإجازة

طلبات التقاعد

طلب إبطال اجازة

خدمة تمديد إجازة

خدمة تعديل مدة إجازة

خدمة قطع إجازة

طلب خدمة تعديل بداية إجازة.