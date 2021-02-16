رئيس إقليم كردستان يدين استهداف مطار أربيل ويطالب بتطبيق الدستور العراقى

جدة - نرمين السيد - وقال بارزانى، إن "بعض القوى المسلحة خارج إمرة وسلطة الحكومة الاتحادية باتت سبباً لإثارة التوترات فى المنطقة وتهديدا مستمرا لإقليم كردستان"، مطالبا فى الوقت نفسه الحكومة العراقية بتطبيق الدستور العراقى والمادة 140 بشكل خاص. جاء ذلك بعد ليلة من عملية استهداف لقاعدة أمريكية فى مطار أربيل بكردستان العراق من قبل ميليشيات مسلحة تابعة لإيران تسبب بإصابة نحو 5 أشخاص.

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