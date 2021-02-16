التحالف: التصعيد الحوثى باستهداف المدنيين تخطيط قادة الحرس الثورى الإيرانى

جدة - نرمين السيد - أعلنت قوات التحالف العربى، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثى تجاه مطار أبها الدولى، مشيرة إلى تناثر بعض الشظايا نتيجة عملية الاعتراض فى محيط المطار ولكن لم يسفر الأمر عن إصابات أو خسائر.





وقالت قوات التحالف فى بيان، إن "التصعيد الحوثى باستهداف المدنيين والأعيان المدنية تخطيط جنرالات الحرس الثورى الإيرانى فى صنعاء". ودأبت مليشيا الحوثى على استهداف المدنيين فى المملكة العربية السعودية بالصواريخ أو الطائرات المفخخة التى تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.

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