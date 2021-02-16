داخلية كردستان العراق تكشف تفاصيل جديدة عن هجوم أربيل

كشفت وزارة الداخلية في إقليم كردستان العراق، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل جديدة حول الهجوم على أربيل، الذي وقع مساء أمس الاثنين، مشيرة إلى أن أن القصف الصاروخي الذي استهدف مطار أربيل الدولي هو مشابه للهجوم الذي وقع العام الماضي.

ووفقا لوسائل إعلام عراقية، أعلنت داخلية كردستان أن قوات جهاز مكافحة الإرهاب والأسايش والشرطة بدأت التحقيق في الهجوم الصاروخي على أربيل فور وقوعه مساء أمس، بالتنسيق مع التحالف الدولي، مضيفة أنها تمكنت من ضبط منصة إطلاق صواريخ مثبتة على سيارة من طراز "كيا" على الطريق الرابط بين أربيل والكوير، التابعة لمحافظة نينوى.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أنه "بعد هجوم الليلة الماضية الساعة 9:30 مساء يوم 15/2/2021، أصابت عدة صواريخ مطار أربيل الدولي والعديد من الأحياء السكنية في أربيل، مما أودى بحياة شخص واحد وإصابة ثمانية آخرين بينهم خمسة في المطار وثلاثة آخرون في المدينة، فضلًا عن إلحاق أضرار مادية بعدد من المنازل والمصالح التجارية".

وأضاف البيان، "بعد أن بدأت قوات مكافحة الإرهاب والآسايش والشرطة، تحقيقًا فوريًا، بالتعاون مع قوات التحالف الدولي، تم العثور على سيارة من طراز (كيا) بين أربيل والكوير تحمل عدة صواريخ".

وتابعت الوزارة في بيانها، "من اللافت أن هجوم الليلة الماضية نُفذ بنفس الآلية والأسلوب والسلوك الذي اُستخدم في الهجوم السابق على مطار أربيل الدولي، فيما لا تزال التحقيقات متواصلة للكشف عن مرتكبي الهجوم، ونؤكد أن جميع المتورطين في الهجوم، سيتم فضحهم وسينالون جزاءهم العادل".

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، دعا رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، مجلس الأمن والأمم المتحدة إلى أخذ مخاطر الهجوم الصاروخي الذي استهدف أربيل مساء أمس، بجدية والعمل على إنهاء التهديدات على شعب إقليم كردستان من خلال "حث الحكومة العراقية على تطبيق الدستور".