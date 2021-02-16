أمطار رعدية وثلوج .. تحذيرات مهمة من الدفاع المدني السعودي للمواطنين والمقيمين

وجه الدفاع المدني السعودي ، نداءا عاجلا للجميع بشأن الأحوال الجوية التي تضرب البلاد، حيث حذرتهم بضرورة توخي الحيطة من احتمالية هطول أمطار رعدية وفرص لتساقط الثلوج على بعض مناطق المملكة.
كما دعت المديرية العامة للدفاع المدني، وفقا لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد السعودية من هطول الأمطار الرعدية ابتداء من اليوم الثلاثاء وحتي الجمعة القادمة.
وكانت الأرصاد السعودية قد أعلنت عن تاثر عدد من مناطق المملكة ( تبوك والجوف والحدود الشمالية والمدينة المنورة وحائل ومكة المكرمة والقصيم والمنطقة الشرقية والرياض وعسير والباحة وجازان ونجران ) بهطول أمطار رعدية متوسطة في مجملها قد تصحبها زخات من البرد ورياح نشطة السرعة.
وأشارت الي انه من المحتمل أن تتعرض أجزاء منها إلى أمطار شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان السيول حيث تتهيأ الفرصة لتساقط الثلوج على مرتفعات تبوك وعلى الاطراف الشمالية لمنطقتي الجوف والحدود الشمالية.
كما دعت المديرية العامة بالجميع توخي الحيطة من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظا على سلامتهم .
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