وصول أول بعثة إماراتية إلى إسرائيل لافتتاح السفارة بتل أبيب

أفادت هيئة البث الرسمية "مكان" اليوم الثلاثاء بأن بعثة إماراتية وصلت إلى إسرائيل لوضع اللمسات التقنية الأخيرة، تمهيدا لافتتاح سفارة إماراتية في تل أبيب قريبا.

وهبطت الطائرة في مطار بن جوريون بعد حصولها على موافقة خاصة من لجنة الاستثناءات، لكون المطار مغلقا بسبب المخاوف من انتشار كورونا.

وكان على متن الطائرة أفراد البعثة بدون السفير الإماراتي لدى إسرائيل محمد محمود آل خاجة، والذي أدى اليمين الدستورية يوم أمس كأول سفير إماراتي لدي إسرائيل.