إجراء إماراتي عاجل بشأن موظفي الوزارات والجهات الاتحادية

علنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية الإماراتية، عن إطلاق نظام التدريب والتطوير الإلكتروني 2021، لموظفي الوزارات والجهات الاتحادية، والمتضمن إعداد خطة التطوير الفردية.

وذكر الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أن هذا النظام يعد أحد وسائل تطوير رأس المال البشري، التي يعتمد عليها في رفع مستوى الكفاءة الوظيفية لموظفي الحكومة الاتحادية وتنمية قدراتهم ومهاراتهم التخصصية والسلوكية والإدارية.

كما ناشدت الهيئة جميع الموظفين المدرجين ضمن نظام بياناتي إلى تحديد الاحتياجات التدريبية ضمن خطة التطوير الفردية، من خلال نظام التدريب والتطوير الإلكتروني في إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية "بياناتي".

فيما نوهت أن مرحلة تخطيط وتنمية المهارات الذاتية للموظفين في الوزارات والجهات الاتحادية بإعداد "خطة التطوير الفردية"، تأتي كخطوة ثانية بعد استكمالهم المرحلة الأولى من نظام إدارة الأداء تخطيط الأداء السنوي وتحديد الكفاءات للعام 2021.

وكانت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، قد أطلقت المرحلة الأولى من نظام إدارة الأداء لموظفي الحكومة الاتحادية لعام 2021، بداية العام الجاري، وهي المرحلة المخصصة لتخطيط الأداء السنوي وتحديد الكفاءات، وتمتد حتى نهاية شهر فبراير المقبل.

وبينت الهيئة، إلى أن نظام تقييم الأداء يضم مرحلتين أخرتين، هما المراجعة المرحلية لأداء الموظف وأهدافه السنوية، وتمتد من يونيو، وحتى نهاية يوليو المقبل، والمرحلة الثالثة مخصصة للتقييم النهائي للأداء في شهر نوفمبر وتستمر حتى نهاية ديسمبر.