أسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة الآن تحت المراجعة النهائية من وزارة الموارد البشرية

أسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة 1442 برقم الطلب، ينتظر المواطنين السعوديين خلال تلك الأيام إعلان أسماء المستفيدين من مقطوعة الضمان الاجتماعي من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والذي أكدت الوزارة على أنها يتم صرفها بشكل سنوي أو نصف سنوي وفقاً للوضع الاقتصادي للمملكة، وقد تسبب فيروس كورونا المنتشر مؤخراً فى تأخير صرف المساعدة المقطوعة وذلك بعد تأثر أقتصاد المملكة بشكل ملحوظ، واليوم ومن خلال هذا المقال سنقوم بتوضيح موعد صرف المساعدة المقطوعة والذي يتم تحديدة عبر موقع وزارة الموارد البشرية، بالاضافة لشروط صرف الضمان الاجتماعي والفئات المستحقة لتلك المساعدة.

أسماء المستفيدين من مقطوعة الضمان الاجتماعي 1442 برقم الطلب

أكدت وزارة الموادر البشرية على اقترابها من تحديد أسماء المستفيدين من مقطوعة الضمان الاجتماعي، وأضافت الوزارة بأنها ستقوم بإعلان تلك الاسماء عبر موقعها الرسمي، كما أكدت على ضرورة عدم تصديق الاخبار التي يتم تداولها بإعلان موعد صرف الدفعة الجديدية لعام 1442، وعدم أخذ المعلومات إلا من مصادرها الرسمية، وأضافت أيضاً أن الوزارة لم تعلن عن موعد صرف الدفعة الجديدة حتى الأن وذلك ما يرجع للأزمة الاقتصادية التي قد تعرضت لها البلاد تزامنا مع أنتشار فيرس كورورنا المستجد مؤخراً.

شروط الحصول على المساعدة المقطوعة لعام 2021/1442

أوضحت وزارة الموارد البشرية بعض الشروط الخاصة بالمستفيدين من مقطوعة الضكان الاجتماعي تلك التي قد تمثلت في:

أن يكون حامل للجنسية السعودية فقط. ألا يقل عمر المستفيد عن 35 عام. أن يكون مقيم على أراضي المملكة العربية السعودية. ألا يكون قد غادر المملكة لمدة ثلاثة أشهر متتالية. ألا يمتلك سجل تجاري بأسمه. ألا يزيد راتبه الشهري عن 2000 ريال سعودي.

الأسر السعودية المستحقة لمقطوعة الضمان الاجتماعي 1442

أوضحت الوزارة للمواطنين السعوديين الفئات التي ستقوم بصرف مقطوعة الضمان الاجتماعي لهم وهم:

أسر السجناء. الأسر التي يقل دخلها الشهري عن 2000 ريال سعودي. الأسرة التي تعيلها امرأة وقد فقدت زوجها. المرآة المطلقة. أصحاب الإعاقة الجزئية أو الكلية.

رابط الاستعلام عن أسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة 1442

يتم الاستعلام عن اسماء المستفيدين من مقطوعة الضمان الاجتماعي من خلال موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، واتباع الخطوات التالية وتسجيل البيانات المطلوبة وهي:

رقم الطلب.

رقم السجل المدني.

رمز التحقق.

الضغط على زر العرض.

وبذلك تنتقل لصفحة جديدة تشتمل على معلومات صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي وأسماء المقبولين وموعد الصرف.