هل يفعلها زيدان ويغادر ريال مدريد؟.. مكالمة هاتفية تكشف السر

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن أحد مسؤولي نادي يوفنتوس الإيطالي أجرى اتصالا هاتفيا مع المدرب الفرنسي خلال الساعات الماضية، وعرض عليه تدريب يوفنتوس بدءا من الموسم المقبل.

وأوضح البرنامج أن يوفنتوس بهذه المكالمة يحوم حول زيدان من جديد، بعدما حاول خطب وده أكثر من مرة في الفترة الماضية، ومنها مرة رسمية ومباشرة عقب رحيله عن ريال مدريد في المرة السابقة، ولكن زيدان وقتها كان يرفض تدريب أي فريق.

ويرتبط زيدان بعلاقة قوية مع نادي يوفنتوس منذ سنوات طويلة حينما كان لاعبا في صفوفه وتألق معه قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد، ويحصد رفقته الألقاب، ويصبح من أساطير النادي.

وكانت تقارير في الأيام الماضية قد كشفت أن أنييلي رئيس نادي يوفنتوس، قد تحدث مع فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد بشأن زيدان، خلال لقاء جمعهما مؤخرا.

وبهذه الأنباء يظل مستقبل زيدان مع النادي الملكي غامضا في ظل تدهور نتائج حامل لقب بطولة الدوري الإسباني، وخروجه من أكثر من بطولة، فضلاً عن تلاشي آماله بنسبة كبيرة في الاحتفاظ بلقب الليغا.