عاجل.. داخلية كردستان تحدد مكان إطلاق الصواريخ على مطار أربيل

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة، فى بيان، إن "هجوم أمس نفذ بنفس الأسلوب الذى استهدف فيه مطار أربيل سابقا"، مضيفة أنه تم ضبط منصة الصواريخ على الطريق الرابط بين أربيل والكوير، بحسب قناة "سكاى نيوز" الإخبارية.

جاء ذلك بعد ليلة من عملية استهداف لقاعدة أمريكية فى مطار أربيل بكردستان العراق من قبل ميليشيات مسلحة تابعة لإيران تسبب بإصابة نحو 5 أشخاص.