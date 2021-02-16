تقارير استخباراتية: كوريا الشمالية سعت إلى قرصنة لقاح فايزر ضد كورونا

جدة - نرمين السيد - كشفت استخبارات كوريا الجنوبية، أن نظيرتها الشمالية حاولت قرصنة مختبرات فايزر بحثا عن معلومات حول لقاح وعلاجات فيروس كورونا.



جدة - نرمين السيد - كشفت استخبارات كوريا الجنوبية، أن نظيرتها الشمالية حاولت قرصنة مختبرات فايزر بحثا عن معلومات حول لقاح وعلاجات فيروس كورونا. وتأتى محاولة الهجوم الإلكترونى بعد سلسلة تحذيرات فى الأشهر الأخيرة من عمليات قرصنة إلكترونية على صلة بالجائحة قد تستهدف مختبرات وشركات أدوية غربية.

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