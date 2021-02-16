جدة - نرمين السيد - وأضافت الوزارة، بحسب قناة "العربية" الإخبارية، أن أى هجوم على قوات التحالف الدولى يعتبر بمثابة هجوم على البشمركة وشعب كردستان. جاء ذلك بعد ليلة من عملية استهداف لقاعدة أمريكية فى مطار أربيل بكردستان العراق من قبل ميليشيات مسلحة تابعة لإيران تسبب بإصابة نحو 5 أشخاص.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البشمركة: سنواجه الإرهابيين بكل قوة ولن نسمح بتشويه أمن كردستان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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